Stéphan HOURDOU

Orienté vers les résultats, mon objectif principal reste toujours des centres de profits rentables et performants.



Tourné vers le client et doté d’un profond sens du commerce, mon expérience du terrain et des valeurs humaines fortes ont encore renforcé cet atout majeur dans ce métier.



Mon management est basé sur la délégation et la valorisation des contributions individuelles et collectives de mes collaborateurs.



- Mettre en valeur leurs qualités et compétences en sachant les former, les accompagner et les motiver.



- Faire preuve de créativité et stimuler celle de mes collaborateurs, en privilégiant un climat de travail constructif et participatif.



- Communiquer la vision des buts principaux de l’entreprise à mon équipe.



Voilà une partie des mes compétences que je mettrai à votre service.





Mes qualités et valeurs personnelles sont :



Le gout du challenge et du travail en équipe.

Un sens inné du commerce et du terrain.

Des valeurs humaines fortes.

Une très forte capacité d’adaptation.

Honnêteté et intégrité.

Persévérance.





Mes compétences :

Process Communication. & Technique de Communicatio

Management, Coaching

Manager

Luxe

Cosmétique

Parfumerie

Informatique

Téléphonie