Stephan PRETTO

Diplômé de lUTC en Génie des Procédés spécialité Qualité-Sécurité-Environnement, j'ai démarré ma carrière à la Faculté Polytechnique de Mons (Belgique) en tant qu'ingénieur sécurité m'occupant de prestations pour des entreprises classées Seveso. Par la suite, j'ai poursuivi ma carrière chez ODZ Consultants, cabinet de consultants en risque industriel situé en région lyonnaise.



Je suis actuellement responsable de l'activité Maîtrise des Risques Industriels du site de Lyon chez Naldeo Technologies & Industries, poste qui allie management, production, commerce et prospection.



Valeurs humaines, aisance relationnelle, implication et compétences techniques sont les clés de ma réussite.



Mes principales compétences après près de 15 ans dexpérience en risque industriel :

Leader danalyse de risques (APR, AMDE, HAZID, HAZOP),

Chef de projet : suivi/contrôle détudes de sécurité règlementaires (Etude De Dangers, Dossier de Demande dAutorisation Environnementale, Etude De Dangers canalisation de transport),

Réalisation détudes probabilistes et danalyses de risques quantifiées (QRA),

Modélisations de scénarios daccidents (modèle UFIP, modèle TNO, logiciel PHAST),

Assistance longue durée en sécurité industrielle sur sites pétrochimiques,

Conseils en sécurité et environnement industriels,

Aide à la décision concernant la démarche PPRT.



N'hésitez pas à me solliciter pour échanger sur le métier de consultant ou sur vos thématiques liées au risque industriel.



Mes compétences :

HSE

AutoCAD

Gestion de projet

Modélisation de scénarios d'accident

Risques majeurs

Etude sismique

QSE

Gestion des risques

Conseil

Animation de réunions

Management d'équipe

Planification

Animation d'analyse de risques