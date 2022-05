Nathalie TURPIN

Suite à l'obtention en 2008 d'un diplôme d'ingénieur en génie des procédés (spécialité thermique-énergétique) de l'UTC, je me suis spécialisée dans le nucléaire. J'ai ainsi obtenu en 2009 un diplôme d'ingénieur en génie atomique de l'INSTN. Au cours de cette spécialisation j'ai eu l'occasion d'avoir une première expérience dans le domaine de la modélisation neutronique (stage à EDF-SEPTEN).

Actuellement en poste chez ASTARE (groupe Westinghouse), j'ai à ma charge, sous la responsabilité d'un chargé d'affaires, la rédaction et le contrôle techniques de lots d’études en Sûreté Nucléaires. A ce titre, je suis en interaction avec mes collègues et le client sur les aspects techniques et méthodologiques des études.



Mes compétences :

Confinement

Fonctionnement des reacteurs

Sûreté nucléaire

Nucléaire