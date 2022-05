Pour mieux me connaitre, venez visiter mon blog

nathalieturpin.blogspot.com



Consultez mon site :Array



Chers amis et collègues,



Le grand pas est fait ...

Je suis heureuse de vous présenter mon nouveau de lieu de vie destiné à de nombreuses activités.

Et tout particulièrement, dédié au ressourcement et au développement personnel.

Je vous invite à découvrir le site et serai ravie de vous accueillir en Touraine pour l'organisation

de vos événements, stages, ateliers, séminaires et tout autre possible.

Nous avons actuellement une capacité d'accueil de 15 à 20 personnes par groupe, avec

Une possibilité de restauration sur place.

Nous étudions toute les formules à votre convenance pour un accueil personnalisé

de septembre à avril. Le reste de la saison étant plus propice aux visites touristiques.

Je vous remercie de diffuser largement ce message.

Au plaisir de vous recevoir

Bien amicalement

Nathalie Turpin







Mes compétences :

Art

Art thérapeute

Ateliers créatifs

Collage

Ecriture

modelage

Peinture

Psychothérapeute