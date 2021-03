DSI de Reed Midem après avoir été Directeur de Programme pendant un an.

Précédemment Ingénieur d'Affaires et Directeur de Mission chez Logica, responsable de l'avant vente de Grandes Affaires. J'ai passé 10 ans à Paris sur des comptes Luxe, Pharma, Agro, Telco puis 3 ans à Toulouse pour le CNRS. J'ai occupé des postes de développeur, consultant, chef de projet, directeur de projet et ingénieur d'affaires.



Mes compétences :

Ingénieur

Plongée

PROGRAMME

SSII