Stéphan WATBLED

Conseiller en communication. Auteur, conférencier, formateur, vulgarisateur ... et c'est déjà beaucoup !



AUTEUR de : “la e-communication. Comprendre la communication digitale et réussir sur internet" (2013) et "les réseaux sociaux expliqués à ma belle-mėre" (2014) [aux éditions du Net].



Fondateur de l’agence Tristanah : http://www.agence-tristanah.com un centre de formation e-business marketing qui a pour mission d'organiser et réaliser des formations pour entreprises et particuliers.

L'agence Tristanah est aussi une Web agency - Agence de création, gestion et référencement de site internet et de boutique E-commerce.

Spécialisés en e-communication, e-commerce, e-marketing et e-business.



Citation préférée : Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. [Albert Einstein]



Mes compétences :

Référencement internet

Webmarketing

Consultant en communication

Conférencier