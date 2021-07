Stéphane ABRY

CE QUE JAIME !



- Vous voir découvrir des ressources insoupçonnées

- Savoir que vous avez bossé et mis en place les bonnes actions

- Que vous êtes prête dans votre tête pour passer à l'action

- Vous sentir remplie de force et de #joie

- Ressentir le #plaisir que vous dégagez dans votre quotidien

- Vous observer avoir la gnaque et le goût de leffort

- Définir avec vous des objectifs réalistes et réalisables

- Créer du lien #positif avec vous

- Vivre votre rêve à travers vos mots, vos attitudes



COMMENT JE TRAVAILLE ?



J'écoute, je relance, je reformule, je suggère, j'observe, j'écoute encore, je propose, je joue avec l'humour, je dédramatise, je prêche le faux, je mets en lumière, je fais voir les actions sous un autre angle, je soutiens, j'encourage, j'y mets du mien, je suis dispo tout le long de l'accompagnement comme un ami, comme un grand frère. Voilà... c'est ça mon job !



CE QUE JE CROIS... IL EST ESSENTIEL :



De prendre du recul, d'élargir sa vision sur le monde, de créer le calme en soi, de laisser monter ses larmes, d'aimer fort (très fort), de tenir une main, de sourire, de marcher tout là-bas, de lire, d'écrire, d'apprendre, d'aimer encore, de faire l'amour, de croire en #soi, d'avoir foi en #demain, d'écouter, de parler moins, d'être silencieux, de rire (oh oui !), de vivre ses rêves, de voyager aussi dans sa tête, de se sentir fort et libre, de savoir tourner la page, de shaker sa vie, de prendre soin de soi, de tendre sa main aux autres, de #soutenir, de savoir se positionner, de dire stop, de se respecter, de respecter les autres, d'aimer encore plus, de bouger, de vivre sa douce folie, de remplir son #coeur de sentiments, de ne rien regretter, de savoir partir quand il le faut, d'être persévérant, d'être tenace, de lâcher-prise, d'écouter son #intuition, d'être à l'heure, de saisir les opportunités, de rêver... d'être SOI.



#préparationmentale

#motivation

#défi

#rêve

#épanouissementpersonnel

#développementpersonnel

#coaching

#coach

#confiance

#estimedesoi

#procrastination

#visioconférence

#shakezvotrevie