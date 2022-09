Stéphane ABRY

Je qualifie et conçoit des architectures d'infrastructures informatiques.

Je rédige les propositions commerciales et les soutient en clientèle.

Relations techniques avec les constructeurs et éditeurs.



Plateformes de prédilection :

- HP : gamme serveurs proliant, gamme stockage LeftHand et EVA, 3PAR

- DELL : gamme serveurs PowerEdge, stockage Equallogic et Compellent

- EMC² : gamme VNX, DataDomain, Avamar, gamme BRS (NetWorker, RecoverPoint, ...)

- NetApp : gamme FAS,

- Quantum : DXI, logicel VMpro



Logiciels :

- virtualisation : VMWare, Hyper-V, Xen server,

- VDI : View, XenDesktop,

- Sauvegarde : BackupExec, Arcserve, Time Navigator, Quest NetVault, NetWorker

- Sécurité : Veeam, Double-Take,

- OS : Win 2008 server, Linux



Mes compétences :

Architecte

Informatique

Infrastructure

Infrastructure Informatique

Architecture