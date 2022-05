Martine CLERET

- Responsable de la cellule Incidents (encadrement de 4 personnes)

- Chef de projet à la qualité informatique : mise en place de la gestion des changements informatiques :

* Spécifications fonctionnelles de l’outil

* Organisation et animation des 2 comités hebdomadaires

* Contrôle et validation des changements

* Administration fonctionnelle de l’outil

* Formation des utilisateurs

* Construction et production de reportings

* Suivi des incidents de production.

- Chef de produit marketing Banque à distance – Site WEBroker, bourse en ligne.

- Chargé d’études en organisation et suivi de projet : maitrise d’ouvrage déléguée de la plate forme applicative des guichets.



Mes compétences :

ITIL

Organisation

Qualité

Qualité projet