Stéphane-Alban DESGEORGE

L'animation d'un réseau d'adhérents (indépendants, intégrés ou franchisés) me parait une suite logique à l'ensemble de mon parcours professionnel.



En effet, mes années passées chez Orangina m'ont appris la complémentarité indissociable de la vente et de la revente. C'est la réussite connue dans mon rôle de conseiller auprès des Chefs de rayons/départements GSA en termes de référencements, de merchandising, de politique de prix, de mise en avant et d'animations des références qui m'a permis d'évoluer dans un poste d'encadrement en tant que Chef des Ventes. A ce poste, ce fût des qualités de management des Chefs de Secteurs que j'ai su acquérir dans l'atteinte des objectifs locaux et régionaux et dans le respect d'une politique commerciale nationale.



Lors de mes années passées chez SPIR Communication j'ai acquis d'autres compétences. Les 2 principales résident dans les postes occupés en tant que Directeur International Merchandising et, dans celui de Directeur Adjoint Distribution.

En effet, lors de mes 5 années passées à l'International mon rôle a été principalement d’uniformiser les méthodes et les outils auprès d'une population hétérogène mais dont le métier était identique. C'est en véhiculant les fondamentaux du métier et en respectant les particularités de chaque pays que j'ai pu bâtir avec chaque country manager une méthodologie de travail adaptée à des contraintes différentes mais tournées vers les mêmes objectifs. La prise en compte de leur problématique local ou encore de leur expertise, m’a également permis d’enrichir nos méthodes par de nouvelles solutions (opérationnelles ou techniques).

Enfin, les 7 années passées à la direction du service, m'ont appris à travailler avec l'ensemble des services transversaux (RH, informatique, achats, marketing) pour résoudre ensemble des problèmes tout en comprenant les contraintes et/ou objectifs de chacun.



Mes compétences :

Merchandising

budgets

Regional Distribution