Cyril EROUT

VERNOUILLET (78)

06 32 67 52 10

cyril.erout@gmail.com



Je m’appelle Cyril Erout, et la valeur ajoutée que je peux apporter à une entreprise, c’est le développement commercial.

Je suis diplômé d’un DEA en Génie Civil de l’Ecole Centrale Nantes et de l’INSA de Rennes. J’ai 20 d’expertise dans le secteur du bâtiment, de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction. Ma carrière est principalement en France pour des groupes internationaux, et j’ai passé 2 ans à l’étranger. Je suis bilingue anglais, français et comprend l’allemand.



J’ai d’abord travaillé 15 ans dans un Groupe allemand devenu américain, le groupe Tremco Illbruck spécialiste en système d’étanchéité pour la construction. J’ai démarré en tant que technicocommercial pour finir comme responsable de la Belgique et du Luxembourg. J’y ai évolué en progressant constamment dans mes fonctions et en multipliant les expériences enrichissantes, allant de la vente à la gestion de P&L en passant par la logistique.

J’ai ensuite rejoint Reynaers fabriquant de profilés aluminium pour les menuiseries, pour diriger la force de vente et la prescription en France.

Puis, j’ai rejoint le groupe Etex fabricant de matériaux de construction tout d’abord au sein de Promat spécialiste de la protection Feu ou j’ai été en charge des business unit tunnel, oil & gas et OEM. Après 3 ans de croissance commerciale, j’ai pris la direction commerciale de l’activité bâtiment pour la restructurer. En parallèle j’ai pris la direction de la prescription technique chez Siniat.

Au travers de ces expériences j’ai pu mettre en pratique de réelles qualités de développement commercial et de conduite du changement.



Outre le développement commercial et la négociation à haut niveau, j’ai 3 compétences clés :

- Le pilotage autonome de forces de ventes, prescripteurs, équipes techniques / administration des ventes et fonctions support

- L’innovation et la conduite du changement, organisant, fédérant et motivant les équipes

- Une connaissance fine des secteurs du bâtiment et de ses modes de fonctionnement





Cette expertise, je souhaite l’apporter à une structure orientée business, soit pour prendre la Direction commerciale d’une filiale d’un Groupe international, soit pour développer les ventes en France et à l’international d’une société française. J’y apporterai une vision stratégique, de l’expérience, un grand enthousiasme, et bien sûr une dynamique commerciale.



Mes compétences :

Aluminium

Chimie

Acoustique

Étanchéité air

Feu

Etanchéite EPDM

Silicon

Prescriptions

Team Management

Profit and Loss Accounts

Balance Sheet

Conduite du changement

Pilotage forces de ventes

Business Développement

Time Management