Stephane BILLON

Passionné par l'architecture, le merchandising et le commerce qu'il soit de proximité ou de grande distribution, j'ai construit et développé aux cours de mes expériences professionnelles mais aussi privées des valeurs de pédagogie, de pragmatisme et de perspicacité.

Je suis à la croisée des chemins, avec l'envie d'ouvrir une nouvelle page, en Freelance et/ou en partenariat avec une entreprise de mon domaine d'activité.

Je ne suis pas fermé au salariat non plus si il s'agit de cdi.

Du moment qu'il est question de partage d'expérience, d'accompagnement, de conseil, mais aussi de rentabilité (au sens large), de performance et de satisfaction en région, au national voir à l'international.

Vous pensez pouvoir me confier une mission, partager un bout de chemin ensemble, alors contactez-moi.