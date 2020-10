Stephane BISARO

Titre pro Conseiller en Évolution Professionnelle obtenu à l'automne 2020.



Après 15 années dans l'informatique, comme formateur, développeur logiciels et langages, chef de projets, qui m'ont apporté de nombreuses compétences et aptitudes transférables, je me suis reconverti dans l'insertion professionnelle et l'emploi.

Cette reconversion, mûrement réfléchie, a été validée par 24 mois passés dans les agences de Pôle Emploi d'Aubagne et de Marseille. Celles-ci m'ont permis d'encore mieux évaluer et définir mon appétence pour ce domaine.



Je vise toutes les structures travaillant pour ou autour de l'insertion, de l'emploi, auprès des demandeurs d'emploi, des jeunes ou des moins jeunes, des salariés porteurs de projet de reconversion, des nouveaux arrivants, ... Mon souhait serait d'explorer de nouvelles organisations, d'accumuler des expériences positives et formatrices tout en apportant les qualités rattachées à mon profil.



Mes expériences passées m'ont apportées l'écoute active, la reformulation, l'esprit de synthèse, la pédagogie, l'animation de groupe, la définition et l'accompagnement vers un objectif, la réactivité, l'aisance dans les équipes pluridisciplinaires, l'intérêt majeur de la veille informationnelle.