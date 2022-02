Stéphane BLOC'H

Plus de 13 ans à relever de nouveaux challenges alliant Commerce, développements Humains, et nouvelles Technologies… En réalité un plaisir d’aujourd’hui et de demain.



- Projet : développer un réseau en rapport avec mes intérêts professionnels qui favorise une évolution de carrière.



- Intérêts professionnels : nouvelles technologies, agroalimentaire, valorisation et recyclage des matières, distribution secteur habitat.



- Spécialités : management d’unités commerciales, transversalité, optimisation de la performance par des processus business.



- J'aime : le challenge, les nouveaux défis, les relations humaines, et acquérir de nouvelles compétences.



ste206@hotmail.fr



Mes compétences :

Recrutement

Sales Force

Management

LEAN SIX SIGMA. Certifié green belt

Excellence opérationnelle

Chef de projet

Customer Relationship Management

Sieges