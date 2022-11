Stéphane BRENAGET

Après 10 années passées à travailler au sein de cabinets d'ingénierie du bâtiment (Egis Bâtiment, Artelia Bâtiment, Géode Ingénierie et Cotel Darwin Concept) principalement en tant qu'ingénieur génie climatique et plomberie, je suis actuellement en phase de création de ma société.



De formation généraliste à dominante mécanique, c'est au cours de ma dernière année d'école d'ingénieur à l'ESTP que j'ai eu l'opportunité de débuter ma carrière en bureau d'études techniques du bâtiment dans le domaine de la qualité environnementale.



D'un naturel curieux et passionné, je n'ai cessé depuis lors, d'élargir mes connaissances.



Mes compétences :

AutoCAD

Certification

Clima-Win

Diagnostic énergétique

Dialux

Energétique

Génie climatique

Haute qualité environnementale

RT2005

RT2012

Sécurité incendie

Simulation thermique dynamique

CVC

Coordination de projets

Ventilation

Microsoft Office

Microsoft Excel

Plomberie

Microsoft Project

Cahier des charges

Désenfumage

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Revit