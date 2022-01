Stéphane BRIDOUX

MONFACILITATEUR

J'ai aujourd'hui deux facettes à mon activités :



1. Être votre consultant attitré en gestion de patrimoine

Selon vos objectifs, je suis là pour vous aider à construire ensemble votre patrimoine :



Se créer un patrimoine

Prévoir l'éducation des enfants

Optimiser sa fiscalité

Préparer sa retraite

Protéger ses proches et faciliter la transmission

Anticiper sa dépendance.

Être le "médecin de famille" de vos finances avec anticipation et prévention.



2. Recruter et former de nouveaux consultants



A temps partiel ou à plein temps vous pouvez :



Être libre d'entreprendre à votre propre rythme

Profiter de l'expérience et de la dynamique de tout un groupe

Sans limite dans les possibilités de gains et de développement

Grâce à des produits et des services de qualité et un métier valorisant