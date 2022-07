Stephane BRUGIROUX

Bonjours

Je suis commercial de la société APM FRANCE depuis 2013 ou nous travaillons sur la France comme à l'export.

J'ai travaillé dans plusieurs sociétés et occupé de nomnbreux postes.

STE ( société de cablage informatique) de 1989 à 1991 comme commercial.

Cap 2000 ( société de cablage informatique et distribution matériel informatique) de 1991 à 1996 comme commercial,chargé d'affaires cablage et responsable achat.

Pelages electronic ( société de distribution matériel de précablage informatique)de 1996 à 2001 comme responsable d'agence IDF et TCi CABLING société de distribution matériel de précablage informatique de 2001a 2011



Mes compétences :

Vente

Négociation

Achats

Management

Développement commercial

Gestion de projet

Informatique