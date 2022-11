Stephane CAILLET

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



 oct. - déc. 2006 : Préparateur de commandes chez Guyenne et Gascogne à Labenne (40).



 août - oct. 2006 : Préparateur de commandes chez RIP CURL à Soorts-Hossegor (40).



 avril 2005 - mai 2006 : Dessinateur chez TELERAD à Anglet(64). Conception d’ensembles mécaniques sous SolidEdge. Gestion des plans. Création des nomenclatures et des gammes de fabrication dans une GPAO (AS 400). Suivi de production. Conception d’outillages.



 sept. 2003 - sept. 2004 : Dessinateur projeteur chez WALTHER à Paris (75). Suivi d’un projet de prototype pour une partie cycle de moto. Etude de faisabilité, calculs, conception 3D sous SolidWorks 2003. Réalisation d’un dossier technique pour le dépôt d’un brevet.



 mars - août 2003 : Dessinateur technique chez Alain MIKLI à Paris (75). Création de dessins de lunettes sur Autocad 2002 et gestion des dossiers de fabrication.



 sept. - déc. 2002 : Technicien d’études/méthodes chez ARCANE à Aizenay (85). Réalisation de dossiers méthodes de fabrication et de plans sur Autocad 2002.



 février - avril 2002 : Technicien en bureau d’études chez MOTTEZ à Erquinghem Lys (59). Conception de modèles et sessions 3D, puis plans 2D sur Catia V.4. Gestion des plans dans une GPAO.



 mars - juillet 2001 : Technicien méthodes chez MICROCAR aux Herbiers (85). Création et mise à jour de gammes de fabrication. Rééquilibrage des charges de travail pour les postes d’atelier.



 avril - juin 2000 : Stage chez PANEM à La Crèche (79). Création de nomenclatures et gammes de fabrication dans une GPAO (SILOG).



 1995 - 2006 : Diverses missions de travail intérimaire (manutention, préparation de commandes).6 saisons d’été dans des centres de vacances (entretien, plonge, aide de cuisine).





FORMATION



 1998 - 2000 : DUT en Génie Mécanique et Productique à l’IUT de Poitiers (86).



 1997 : Baccalauréat scientifique. Lycée Notre Dame de Niort (79).



 INFORMATIQUE : CAO / DAO : SolidEdge,SolidWorks,Autocad

Word, Excel