Stephane CHAMPREUX

C'est outre-Atlantique, au Québec, que Stéphane est tombé en 2008 dans la marmite de la production audiovisuelle.



D'abord comme chef- opérateur prise de vue pour des magazines pour TF1 et des séries documentaires pour Planète+ ou TV5 Monde, qui lui font parcourir une large partie du globe; puis comme chargé de production après avoir quitté le Canada et s'être réinstallé en France en 2011.



En 2015, après sa première expérience en tant que réalisateur pour France Télévisions, il décide de fonder sa propre société de production, qui a fêté en mars 2023 ses 8 années de production.



Aujourd'hui producteur et réalisateur de WASABI PRODUCTIONS, c'est toujours la même ferveur pour les interactions humaines, l'écoute et

l'observation du Monde qui l'entoure qui nourrit sans cesse sa passion pour la réalisation de films et pour l'image en général.