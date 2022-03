Stéphane CHARPY

Je suis ingénieur diplômé de l'IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée) de Clermont-Ferrand où j'ai suivi les cours de la filière MMS (Machines, Mécanismes et Systèmes) qui forme à la conception, la fabrication et la commande de systèmes.



Depuis 2010, je travaille chez ADHEX TECHNOLOGIES, entreprise spécialisée dans les adhésifs et basée à Chenôve près de Dijon. Je développe et assure l'industrialisation de feuilles d'étanchéité en mousse thermoformée pour la filière automobile.



Mes compétences :

Conception

Thermoformage

Développement

Automobile

Ingénieur