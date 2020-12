Stephane CHIPAUX (STEPHANE CHIPAUX)

TECHNICIEN METHODE



Compétences



Sens de lécoute

Esprit danalyse et de proposition

Organisation, planification

Esprit de groupe

Adaptabilité



Expérience



2008 SEPTEMBRE 2020

Technicien méthode-ordonnancement / MSOD puis SEGULA, ETUPES.

Gestion de Stock, planification atelier, responsable montage, contact client. Pendant cette période, jai également occupé un poste de préparateur ferrage en prêt chez PSA.

2006 2008

Economiste de la construction / SIB ,Montbéliard.

Réalisation dossier dappel doffre en construction et analyse.

2000 2006

Technicien méthode / FAURECIA, Audincourt.

Poste en injection puis en logistique, pour du suivi de réalisation de nouveau outil dinjection et létude de conditionnement

1998 2000

Technicien monteur régleur en injection plastique / PEGUFORM, Burnhaupt (68).

Montage doutillage injection et réglage pour production avec réglage robots marque Sépro pour prise pièces.



Formation



2006

Formation économiste métreur de la construction / Greta-lycée P.Adrien Paris, Besançon

JUIN 1996

Bts plastiques et composites / LEP F.Léger, Audincourt.



Activités



Titulaire des permis : B / BE et A. CACES 3 et 5.

VTT, SKI, balade en famille.