Stéphane CHOMETON

Actuellement, responsable d'un des centres de compétences de la DSI (160 personnes) du Groupe comptant environ 9000 personnes, J'encadre 20 personnes et suis en charge de la mise en place des solutions au sein du périmètre.

Amené à gérer un périmètre Business Monde, je dois prendre en charge un centre de compétences interne autour des ERP JDE et MS Dynamics Ax et des composants environnant : LIMS, Gestion code barre, CRM, Logiciel Agronomique et vertical Transport.

Je justifie de prés de 20 ans d'expérience m'ayant permis d'évoluer au sein des fonctions DSI : une première dizaine d'années orientés conception avec un contexte SSII très enrichissant pour une seconde période me permettant d'assumer des responsabilités en terme de management ainsi que budgétaires; cette seconde période fut également l'opportunité d'évoluer dans un contexte international.

Je suis très orienté Processus et aborde sereinement des projets de réorganisation.

J'ai d'ailleurs participé au projet de mise en place de la DSI Groupe.



Mes compétences :

SQL

Informatique

Urbanisme

Système d'information

Gestion de projet

Management

ERP

Biztalk

Business Objects