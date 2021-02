Stéphane COLOMBIER

Je suis un généraliste de la communication. J’ai un parcours atypique qui prouve ma forte polyvalence et mes capacités d’adaptation. J’ai longtemps travaillé pour la presse régionale en rédigeant de nombreux articles sur la vie locale de la ville de Saint-Chamond puis de Saint-Etienne. Bien entendu cette expérience a développé mes qualités rédactionnelles.

J’ai ensuite travaillé pour la presse mais dans un cadre technique en assurant la mise en page du journal « Les Petites Affiches de la Loire » puis des « Petites Affiches Lyonnaises » ainsi que de ses suppléments. J’ai développé ma connaissance des logiciels comme Photoshop, Illustrator Xpress, In Design.

Mon profil polyvalent a particulièrement intéressé la société S.A.S. (Sanitaire Accessoires Service) qui m’a recruté pour assurer, en partenariat avec une agence de communication, tous ses éléments de communication. Packaging, site internet, vidéo, dossier de presse etc. Je me suis, à cette occasion, particulièrement formé au logiciel de montage Adobe 1ere. Je me suis également familiarisé au maniement d’appareils numériques de prises de vues photographiques et vidéo.

Même si je suis autonome, de par mon caractère je sais m’intégrer à une équipe et je suis d’un contact avenant. Je suis plutôt diplomate et j’encourage le débat et la discussion avec mes interlocuteurs.