Stéphane D

Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique en 2006, j'ai passé 2 années aux Etats-Unis en tant qu'architecte et développeur au sein d'un laboratoire de recherche fédéral. A mon retour en Europe, j'ai choisi de m'orienter vers le conseil sur les technologies SAP, d'abord en tant que salarié, puis freelance et maintenant avec les consultants de l'entreprise dont je suis le cofondateur et président.



Spécialisée dans les nouvelles technologies SAP (SAP portail, interactive forms by Adobe, SAP PI, SAP HCM), notre équipe intervient sur de nombreux projets, allant du roll-out complet de SAP HCM à la TMA à distance pour SAP PI.



Forte d'une réelle expertise sur SAP HR, notre entreprise peut intervenir sur tous les modules et nouveautés de ce dernier (PA, OM, GTA, PY, LSO, ESS, MSS, EHP4 etc), aussi bien au niveau fonctionnel (présentation du produit, formations, configuration du système etc) que technique (ABAP HR, web dynpro ABAP, web dynpro Java etc).



De même, sur SAP XI/PI, nous mettons notre équipe d'experts à disposition de nos clients grands comptes sur toutes les problématiques liées au interfaces entre systèmes, de l'architecture au développement en passant par l'optimisation des performances.



Mes compétences :

ABAP

Ess

GTA

HCM

J2EE

JAVA

Java j2ee

SAP

SAP HR

Web

Web Dynpro

Webdynpro