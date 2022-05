Stéphane Damaud KOUAKOU

A ce jour, fort d’une expérience d’Actuaire, j’ai pu enrichir mon savoir, consolider mes connaissances professionnelles, et acquérir de solides aptitudes dans le domaine de la gestion des risques. J’ai en effet appris et relevé des défis dans un environnement concurrentiel et très sélectif.

J'ai intégré successivement la direction technique d’une compagnie d’assurance vie puis la direction actuariat d’une holding d’un groupe d’assurance leader en Zone CIMA. Ces expériences m’ont permis de maîtriser la dynamique du marché des assurances local et sous régional et de me confronter aux problématiques propres à cet environnement.



Amoureux des challenges, je suis en perpétuelle recherche de connaissances et d'expertises nouvelles liées de près ou de loin à l'Actuariat et la gestion des risques



Mes compétences :

ALM

Analyse de données

Actuariat

Réassurance