Stephane DENYS

RESPONSABLE PREVENTION SECURITE





RESPONSABLE PREVENTION SECURITE

OPAC DE L'OISE



2002 – Aujourd'hui (12 ans)



Mise en place d'une politique de sécurité – sûreté au sein de l'organisme : Lutte contre les atteintes au personnel – au Patrimoine – Gestion des Troubles locatifs.



Représentation de l'organisme devant les juridictions Pénales et civiles.



Préconisations en matière de Prévention Situationnelle.

Mise en place de la vidéo-Protection (PC vidéo – 880 caméras) – Contrôle juridique et déontologique.



Gestion des budgets de sécuristation technique et humaine sur le patrimoine (28000 logements) : Protection des logements vacants – Emploi et contrôle des sociétés Privées de Gardiennage.



Représentation de l'organise auprès des instances partenariales (15 conseils locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance – Union Sociale pour l'Habitat – Préfectures – Sous-Préfectures)

Référent Sécurité auprès de l'Union Sociale pour l'Habitat



Direction d'une unité de dix personnes.

Missions de formations en direction des personnels (droit - problématiques de sécurité - sûreté)











Gendarmerie Nationale



TECHNICIEN D'IDENTIFICATION CRIMINELLE

Gendarmerie Nationale



1987 – 1999 (12 ans)



Commandant Adjoint d'une unité d'investigations Judiciaires (de 1993 à 1999) :

► Direction des enquêtes criminelles et de grande délinquance.

► Technicien d'Identification Criminelle - Police Technique et scientifique – Criminalistique

► Spécialiste Stupéfiants – Formation Délinquance Juvénile

Formateur dans la lutte contre le Travail Illégal.

































Gendarmerie Nationale



OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

Gendarmerie Nationale



1985 – 1999 (14 ans)



Commandant Adjoint d'une unité d'investigations Judiciaires (de 1993 à 1999) :

► Direction des enquêtes criminelles et de grande délinquance.

Gradé d'encadrement dans une unité territoriale (de 1991 à 1993)

► Direction des enquêtes judiciaires courantes et des missions administratives.

► Encadrement et formation des personnels de l'unité (15 personnes).



Enquêteur – Officier de Police Judiciaire en unité d'investigations judiciaires (de 1983 à 1991)

Exécution des enquêtes criminelles et de grande délinquance.



































GENDARMERIE NATIONALE



septembre 1999 – Aujourd'hui (14 ans 6 mois)



Major de Réserve dans la réserve Opérationnelle de la Gendarmerie

Conseiller « Réserves » du Commandant le Groupement de l'Oise.

Participation aux Enquêtes Judiciaires.

Formateur en Droit Pénal pour la réserve opérationnelle.

Formateur « J.D.C » (Journées Du Citoyens)













PREVENTION...





VIDEO PROTECTION





SECURITE PUBLIQUE





Criminal Investigations





POLICE SCIENTIFIQUE

















CENTRE DE FORMATION DE POLICE JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU

Technicien d'Identification Criminelle





Activités et associations : Gestion des scènes de crimes - Criminalistique - médecine légale











CENTRE DE FORMATION DE POLICE JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU

Directeur d'Enquêtes





Activités et associations : Direction d'enquêtes - criminologie







































ECOLE DE SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE DE MONTLUCON

Diplôme de Qualification Supérieur de la Gendarmerie

Formation supérieure en politique de sécurité publique -[BAC +3 par équivalence de la nomenclature des niveaux de formation]



Concours d'Officier de Police Judiciaire

Concours d'Officier de Police Judiciaire

Formation en droit pénal – droit pénal spécial – procédure pénale (années 1984 – 1985 et 1986) - [BAC + 2 par équivalence de la nomenclature des niveaux de formation]







































Major de Réserve dans la réserve Opérationnelle de la Gendarmerie Conseiller « Réserves » du Commandant le Groupement de l'Oise. Formateur en Droit Pénal pour la réserve opérationnelle. Formateur « J.D.C » (Journées Du Citoyens)









DECORATIONS

Médaille d'or de la Défense Nationale

Médaille de bronze des Services Militaires Volontaires