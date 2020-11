Je m'appelle Stéphane FABRE Je suis SSIAP 3 ,j'ai 22 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité incendie . Je travaille en milieu hospitalier un type U , également dans des maisons de retraites en type J et en type M magasin . Mon rôle est d'apporter conseil auprès des chefs établissement , de former à la sécurité incendie le personnel de ces d'établissement Je suis en toujours en recherche active.



> Formation exercice d'évacuation un type J ,U et M 1er cat

> Formation au travaux par point chaud.

> Formation incendie un type J ; structure d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées.

> Formation incendie un type U milieu hospitalier. 1er categorie

> Formation à l'exploitation du SSI du personnel un type J ERP 4 cat et type U. ERP 2 cat

> Formation a l'exploitation du SSI en type M 1er cat

> Formation EPI /ESI

> Formation manipulation extincteur

> Conseil auprès des chefs d'entreprise

> Préparation au passage de la commission de sécurité.

> Formation à la rédaction d'un Permis de Feu.

> Formation à la gestion d'un Poste de Contrôle de Sécurité.

> Formation exercices de transferts horizontaux en type U et type J





DIPLOME :



> chef de service sécurité incendie obtenu 2012.

> chef d'équipe sécurité incendie obtenu 2007.

> Agent de prévention et de sécurité

> CAP d'agent de prevention et de securite obtenu 1996.

> CQP APS

> CQP Conducteur canin , 16 ans expérience dans ce domaine.

> MAC CQP APS

> SST a jour

> Ancien Militaire du 1er RCP JOUGE (CEA/SER) 91/08.

> Stage Commando Mont-Louis/ Collioure.



Mes objectifs



Je suis à la recherche d'une Alternance Professionnelle en temps que Qualité Sécurité Environnement



Mes coordonnées.



Mail:



Stephane.fabre09700@hotmail.fr



Tél ; 07.83.50.64.95



Mes compétences :

22ans experiences

Chef D Equipe Securite Incendie

15 Ans Experience Conducteur Canin

Sauveteur Secouriste Du Travail

Formateur EPI/ESI

Management Et Gestion D'un Service Sécurité

Conseil Du Chef D'établissement