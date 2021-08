Stephane GROLLIER

Je bénéficie d'une expérience étendue dans divers environnements (public, privé, grandes entreprises à l'auto-entreprise) ainsi que des métiers (hôtels, immobilier, organisation d'événements, tourisme, ...), des lieux (Guadeloupe, UK, Singapour, Paris, ...) et des rôles (comptabilité, opérations, gestion, conseil, marketing, communication, technologie, ...).



Mon expérience en tant qu'entrepreneur (Horwath Consulting) m'a permis d'acquérir une expérience pratique en matière de développement commercial, de communication, de marketing et de stratégie, ainsi que de gestion d'équipe.



De même, mon expérience dans l'organisation d'événements (Reed Midem) m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour fonctionner sous stress, résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent et traiter avec la presse. Cette période m'a permis d'acquérir des connaissances de première main sur la manière de traiter efficacement les clients et leurs exigences.



Enfin, mon dernier poste (ATOUT France) m'a permis d'acquérir une connaissance intime du secteur public qui, combinée à mon expérience précédente, est un atout majeur pour aider les entreprises privées à traiter avec les entités publiques.



Une grande partie de mon expérience a été orientée vers l'utilisation de mon réseau au profit des autres, qu'il s'agisse d'organiser des événements pour les anciens élèves de mon ancienne école (Club Tourisme & Management), d'animer une communauté sur Viadeo ou d'aider des entrepreneurs à trouver des financements ou à peaufiner leur business plan (Comité Bougainville).



Je pense être une personne orientée vers les résultats, travailleuse et qui aime interagir avec les gens. Mes précédentes missions m'ont permis d'acquérir une grande flexibilité ainsi que la capacité de sortir des sentiers battus et d'apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes.



Spécialités : Finance, réseautage, développement commercial, gestion d'équipe et de projet.