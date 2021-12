Stéphane HOSEMANS

Je trouve du plaisir dans l'innovation et je m'applique à être engagé et fiable. J’attache également de l’importance aux valeurs humanistes et aux enjeux sociaux et technologiques.



Mon ambition est d’être un dirigeant à l’aise dans ce monde en forte évolution qui demande, entre autres, de faire preuve d’agilité et de créativité. C’est pour cette raison qu’en 2015 j’ai décidé de suivre le programme du CPA (ex Advanced Management Program d’HEC) à Toulouse Business School.



Je suis ouvert aux opportunités me permettant de vivre une nouvelle aventure humaine.



Plus d'informations sur mon profil à l'adresse suivante :Array



Mes compétences :

Système d'information

Stratégie d'entreprise

Innovation

Direction technique

Finance d'entreprise

Direction générale

Gestion de projet

Direction de projet

Scaled Agile Framwork 4.5 (SAFe) Certified

ITIL Foundation V3 certified