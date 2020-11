Stéphane JOLLY

Après 15 ans passés dans laéronautique navale en tant que mécanicien daéronautique et 10 ans dans le bâtiment en tant que électricien, dessinateur puis conducteur de travaux maison individuelle, me voici agent polyvalent pour une entreprise dimport/export dans le monde de la fourniture de bureau.

Nouveau secteur, nouveau challenge...

De la réception au montage, en passant par la prise de rendez-vous, sans oublier le service après vente ; jai pour mission principale linstallation de mobilier de bureau. Lentretien technique, la qualité et loptimisation de la production et du stockage sont mes postes secondaires et tout cela me permet demployer toutes mes compétences et mon pragmatisme au service de lentreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Adobe Photoshop

CAO

Electricité

DAO

Sketchup

ARCHICAD 19

Allplan

Lecture de plan

Alarme incendie

Courant faible

Courant fort

Appel malade

Réseau RJ45 et baie

RT 2012

Téodolite manuel

Planning de travaux

Compte rendu de réunion de chantier

Animer Les réunions de chantier

Suivi de construction

Normes PMR

Outlook courrier et calendrier

Import / Export

Relation clientèle

Livraison Montage mobilier de bureau

Réception fin de travaux / SAV

Entretien bâtiment

Opérateur QSSE