Stéphane L'HOMME HÉRON (BARRIÈRE)

Pianiste, chanteur, acteur, le parcours de Stéphane Barrière se construit depuis de nombreuses années entre musique et théâtre. Amoureux des mots, de la scène et du piano, c’est tout naturellement que Stéphane décide de mettre en chanson ses obsessions, son regard en décalage sur le monde.

S’appuyant sur des mélodies riches et soignées, sur des textes denses en forme de fantaisies poétiques il déroule de rêveuses histoires d'amour, des romans d’humour en format chanson et parfois au détour d’un virage fait résonner quelques mots lucides et crus sur nos vies, sur nos travers…

Stéphane est un personnage difficile à étiqueter. Derrière ses allures de quadra filiforme et doux, transperce un sale gosse ingérable et caustique, mais de tout… amoureux. Ses concerts sont construits comme des spectacles, mariant avec jubilation chansons, textes et interaction avec le public.

Stéphane aime le spectacle et il s'y donne tel qu'il est, drôle et sensible. Il se produit en concert depuis 2006, de Cafés-concerts en Festivals, de bars en Scènes Nationales. Il sort son premier EP « Changer d’air » en 2014 et travaille actuellement sur le prochain « Drôles d’espèces » dont la sortie est prévue en 2017.

Il est sélectionné pour les Labos chansons à Astaffort en 2014, puis participe ensuite aux 41èmes Rencontres d’Astaffort en septembre 2015 parrainées par Oldelaf, ainsi qu’aux Rencontres Répertoires en février 2016.



Il prépare actuellement un nouveau Concert-Spectacle intitulé "L’homme héron en concert", récit musical co-écrit avec Aude Biren, où se déroule entre humour et rêverie le parcours de vie d’un personnage mi-homme mi-oiseau.



Francis Cabrel : "Stéphane Barrière c’est un sacré univers, très original, beaucoup de poésie, du théâtre, de la douceur, de la tendresse, une très très belle écriture, quant au jeu de piano… sublime! Je suis très admiratif de tous les univers qu’on n’arrive pas à décrire, à capter soi-même et quand on les voit comme ça, si parfaitement construits chez les autres, ça fait une grosse impression."



