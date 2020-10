Stéphane LAFOUGERE

Passionné de lunivers informatique sous toutes ses formes et titulaire du titre professionnel de Formateur dAdultes, je vous propose mes services en tant qu'auto-entrepreneur avec ma triple compétence :



Technicien informatique:

Spécialiste de l'informatique généraliste, je propose mes compétences et mon expérience en matière de dépannage et maintenance informatique ainsi que la mise en place et l'administration réseau.



Infographie :

Spécialiste de linformatique graphique, je réalise toutes sortes de projets graphiques : affiches, plaquettes, flyers, cartes de visite, logos, sites web, montages vidéo, pour les professionnels et les particuliers.

Mes compétences en animation 3D me permettent doptimiser au maximum ma créativité.



Formation :

Spécialiste de la formation professionnelle et de lingénierie de formation, je vous propose des formations sur mesure dans les domaines de linformatique, la bureautique et linfographie.



Pour plus de renseignements, contactez moi sur Viadeo, par mail stephane.lafougere@graphiquagogie.fr, ou rendez-vous sur mon site :

http://www.graphiquagogie.fr