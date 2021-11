Stéphane MAGISTICK

Nnées de Magie...le Close up, en "One Man Show" ou sur scène avec mes partenaires, Magistick est dynamique, professionnel et toujours aussi sympathique... Comme à la télé, des mini spectacle à votre table, en cocktail, visible sur 360°, animation fort apprécié.



Remerciement d'un Casino de Vendée :



Bonjour Stéphane,

Je vous remercie pour vos prestations de cet été au casino : effectivement, les clients étaient satisfaits de vos tours et de l'animation que vous avez su créer ! Je n'ai eu que de bons retours, et c'est un signe de qualité.

Nous n'hésiterons donc pas à vous contacter à nouveau, probablement cet hiver pour d'autres prestations, dans le même esprit !

En vous souhaitant une bonne continuité,



Cordialement,

S. R.



Présentation Close-up :



Tout au long d' un repas ou entre les plats ou en déambulatoire pendant un cocktail, moi le magicien "Magistick" passera parmi les invités table par table pour y ajouter ma touche de magie et d'humour rapprochée (close-up ), avec un grand éventail de numéros.

C'est une partie très visuelle, technique de manipulations, prestidigitation, des apparitions et des disparitions diverses, de balles de couleurs, de billet de banque, pièce de monnaie qui agrandie à vue d'œil.., téléphone portable, les poissons rouges, bouteille, de bague empruntée, de cigarette !!!, d' apparition de verre rempli ou non, disparaît plein ou vide sous les yeux des spectateurs, les balle éponges qui passe de main en main des spectateurs, qui ce multiplie, ce divise en font qu'une..., les cordes, l'anneau disparaît de la main du magicien pour réapparaître sur le pouce d'un spectateurs, le journal à l'eau ou déchiré et reconstitué, les cartes, faire choisir plusieurs cartes du jeux qui seront signées et retrouvées...imaginables,....,rempli d'humour, de charme de et de gags en tous bien tout honneur bien sur, "pour un très large public"!! C'est Magistick Garantie ou remboursé !!.



Tout à 50 cm des yeux ébahis des spectateurs.



En spectacle : je vous propose un "One Man Show", visuel et interactif, magie, humour (magie de cabaret), composé de scénarios impliquant des invités, au coeur d'un numéro, billets, foulards, cordes, cartes, transmission de pensée, mentalisme, Fleurs, Parapluies, Boule , Guéridon, Journaux, magie animale...gag..., le but de ce spectacle est de rire avant tout ,tout en épatant afin de passer un bon moment, "pour un très large public".

Magistick possède une dizaine de grande illusion.



Ils y a aussi les colombes, les poissons rouge, le lapin et les surprises sont de sortie, mes partenaires se plie en 4 dans les grandes illusions, apparition, disparition, transplantation, lévitation, escapologie...



http://magicien-magistick.fr/



