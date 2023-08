Stéphane MAI

Motion Designer vidéo à Paris, dans le domaine de la musique, du cinéma, le corporate depuis plus de 25 ans. Mes compétences ont su être bénéfiques aux entreprises, artistes, architectes, designers, réalisateurs, journalistes avec lesquels jai pu travailler, mapportant ainsi des réalisations et un savoir faire.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges, prêts à surmonter les limites de ma créativité en faveur de vos attentes.









Mes compétences :

Directeur artistique

Monteur truquiste

Infographiste 2d

Concepteur multimédia

Infographiste 3D

Gestions de projets

Réalisation Audiovisuelle

Réalisateur

After Effect

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Post production

Storyboard