Stéphane Marill a commencé comme éditrice spécialisée en Lettres et Sciences humaines dans les années 2000.



En 2010, elle a fédéré un groupe de professionnels de l'édition dédié à lappui au développement local du livre en Afrique : l'association ScoLibris Livre solidaire compte à ce jour une vingtaine de réalisations (formations, conseils, appui technique à la publication de livres africains...).



En 2014, elle a cofondé une deuxième association, AlterLibris, une librairie en ligne et sur stands éphémères qui s'occupent spécifiquement des livres des associations françaises.



En 20017, ScoLibris a également édité ses propres ouvrages pour la France : la méthode MaClé ALPHA, pour l'alphabétisation des adultes.



En 2020, suite à une reprise d'études sur les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, Stéphane intègre Inter'Aide au Vigan et anime un service d'écoute, d'information, d'orientation et d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, EMESO.



Mes domaines de compétences :

Édition de livres, édition éducative et édition en Afrique francophone

Droits des femmes et lutte contre les discriminations

Coordination de projet

Gestion de l'information

Direction associative

Animation d'équipe

Conseil et formation