Stéphane MICHENEAU

Je souhaite mettre mes 25 ans d’expérience professionnelle au service d’entreprises en difficulté ou face à des besoins de transformation au travers de missions de management de transition.

En effet, durant ces années, j’ai :

- Lancé ou repris des activités naissantes.

- Redressé différentes situations.

- Managé des équipes de différentes nationalités et cultures.

- Dirigé avec succès des business units :

- De différentes tailles.

- Présentant des problématiques différentes.

- Dans différentes régions.

Je suis un manager de « gros temps ». En fait, je préfère ces situations de tempête aux situations de calme plat où la stratégie et la politique prennent le pas sur l’action et l’engagement.

Aussi, je suis sûr que je peux apporter une plus-value à des entreprises nécessitant un leader expérimenté, énergique et néanmoins flexible pour redresser des entités et les « remettre sur les rails ».



Manager de transition by Wayden™



Mes compétences :

Business Development

Continuous Improvement

Cost Reduction

Management des ventes

Management

Vente

Marketing opérationnel

Finance d'entreprise

Ressources humaines