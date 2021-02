Stephane MONJO

Professional info



RECHERCHE MATERIAUX, MOBILIIERS ET ACCESSOIRES,

GESTION LOGISTIQUE DES EQUIPES, MISE EN PLACES DECORS ET ACCESSOIRES.

PREPARATION ET SUIVI DES BUDGETS DECO, MEUBLAGES ET ACCESSOIRES

AUTONOME, POLYVALENT ET REACTIF

EXPERIENCES FILMS DEPOQUE.

Work experience



2010 - present

2010 - present

Education



2015/ 2000

-THE JEWS d'yvan Attal/ chef deco Katia Wytzkop

- QUAND J'AVAIS 17 ANS d'André Téchiné / chef déco O.Radot

- SERIE CANAL VERSAILLES de Jalil Lespert / chef déco Katia Wytzkop

- LES CHEVALIERS BLANC de Joachim Laffosse / chef déco O.Radot

- LA FAMILLE BELIER d'Eric Lartigaux / chef deco O.Radot

- L'HOMME QUE L'ON AIMAIT TROP d'André Techiné / chef deco O.Radot

- NENETTE de Josiane Balasko / chef déco O.Radot

- LA RELIGIEUSE de G Nicloux / chef déco O.Radot

- PUB PACO RABANNE Chef déco P Dubois Béranger

- MAMAN de A.Leclere / chef déco O.Radot

- LAFFAIRE GORDJI de G.Nicloux / chef déco O.Radot

- MON PIRE CAUCHEMAR de A. Fontaine / chef déco O.Radot

- LES FEMMES DE 6° de P. Legay / chef déco P.F Limbosch

- HOLIDAYS de G.Nicloux / chef déco O.Radot

- LHOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE de E. Lartigaux / chef déco O.Radot

- LA REINE DES CONNES de G.Nicloux / chef déco O.Radot

- COCO AVANT CHANEL de A.Fontaine / chef déco O.Radot

- FRANCOISE DOLTO LE DESIR DE VIVRE de S. Leperon / chef déco O.Radot

- CLIENTE de J.Balasko / chef déco O.Radot

- PUB GUCCI de D.Lynch / chef déco P. Dubois Béranger

- PARS VITE ET REVIENS TARD de R.Vargnier / chef déco O.Radot

- LA CLEF de G. Nicloux / chef déco O.Radot

- ESSAYE MOI de P.F Martin Laval / chef déco F.Schwartz

- MON PETIT DOIGT MA DIT de P.Thomas / chef déco K.wyszkop

- LE TEMPS QUI RESTE de F.Ozon / chef déco K.Wyszkop

- LA FILLE DE LEST de I.Mergaux // chef déco B.Vezat

- PEDALE DURE de G.Aghion / chef déco B.Von der Stern

- 5 X 2 de F.Ozon // chef déco K.Wyszkop

- LE DIVORCE de J.Ivory / chef déco F.Benard

- LE PHARMACIEN DE GARDE de J.Weber / chef déco P.Kéféléan

- PASSAGE de L.Grolo / chef déco B.Vezat

- PEAU DANGE de V.Perez / chef déco F.Benard



Scénographie théâtrale & divers

2014 / 1997

- MODE & HANDICAP 2013 scenographie et direction technique cité de la mode et design

- diverses prestations avec production les IMPRODUCTIBLES

- LOVE de M.Schisgall mise en scène C.Delourtet

- SWINGING FANTASY création d'une revue Musicale pour le Groupe Lucien Barriere

- LE BARBIER DE SEVILLE mise en scène J.P Gaud opéra festival des Dracenies

- PATTYD DIPHUSA de Pédro Almodovar Mise en scène Olivier Boucreux

- MADEMOISELLE JULIE de A . Strinberg mise en scène J.Dupont

- PAILLASSE mise en scène J.P Gaud opéra festival des Dracenies

FOIRE DEMPOIGNE mise en scène de C.Boijols

- DELIRIUM TRES MUST mise en scène de C.Boijols

- LA TRAVERSEE DES MEMOIRES mise en scène de F.R.Garcia

- MOZART PRODUCTION conception dévénementiel

- PRODUCTION DE LA SEINE conception dévènementiel

- ADFI conception de stands pour lévènementiel