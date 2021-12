Stephane NEUVY

L'entreprise EXATECHNIC accompagne ses clients dans la conception, la construction de locaux et le suivi d'installations techniques pour le bâtiment et pour l'industrie, avec une spécialisation forte autour des métiers du génie thermique, de l'énergie et de la climatisation . Nous intervenons en France et à l'export sur des projets de toutes envergures.



As Building engineers and air conditioning specialists, from the engineering to the building works and the technical maintenance, EXATECHNIC supports its clients in France, in Europe and abroad.