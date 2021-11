Stephane PAIC

Le Reïki, par définition « la force de lesprit », sadresse à lêtre humain dans toutes ses dimensions.

Cest lunion de la méditation et de la relaxation par un touché bienveillant.

D'origine japonaise cette technique dimposition des mains soulage les douleurs, calme le mental, apporte un apaisement et un bien-être émotionnel et physique.

Lors dun soin Reïki, le therapeute sert de canal à lénergie vitale, « QI ou Ki ».



Le Shiatsu est une thérapie manuelle basée sur le rééquilibrage de lénergie vitale.

Il sinscrit dans le domaine de la prévention et de la détente. Il est efficace dans des dysfonctionnements les plus divers : déprime, stress, insomnie, douleurs physiques

Durant la séance, le praticien agit par accupression sur les méridiens du corps de la personne qui est allongée sur un futon traditionnel.



Lutilisation de ces techniques complémentaires aident à retrouver lharmonie et la lumière en soi.