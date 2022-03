Nicolas PAIC

Technophile dans l'âme et curieux de nature. J'ai toujours eu à cœur de m'impliquer dans mes diverses missions.



Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'ingénierie et les systèmes d'informations, passionné par le développement Web et résolument tournée vers les technologies Open Source et particulièrement le CMS Drupal, je mets à votre service mon expertise des projets web pour vous apporter les meilleures solutions.



Je suis à même de prendre en charge vos projets web de A à Z ou de développer sur mesure tous types de fonctionnalités particulières au sein de votre système d'information.



Site http://www.nicolaspaic.fr/





Mes compétences :

JavaScript

SEO

Adobe Photoshop

CSS

PHP

Web

JQuery

Communication

Android

HTML

Langage objet

LAMP

CSS 3

HTML 5

Zend framework

Java

Symfony

Drupal

Ajax

Gestion de projet

MySQL

Développement web

Méthode agile

Gestion de projet web

Linux

Scrum

Programmation orientée objet