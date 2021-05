Stéphane PARIS

Mon parcours se décompose en 4 périodes :

- 5 ans dans l'ingénierie nucléaire et dans la prestation de services (EDF)

- 4 ans en tant que créateur d'entreprises (4 SSII) et directeur technique

- 3 ans en tant que Responsable Support-Technico commercial dans une SSII de taille moyenne orientée grands comptes

La quatrième période correspond à un parcours chez Air Liquide depuis 2008

- 2008-2011, Problem and Change Coordinator chez Air Liquide

- mars 2011 / mai 2014, IT Quality Manager en charge de l'équipe gérant les processus ITIL Change Management, Problem Management, Major Incident Coordination, Knowledge Management, Service Portfolio Management et Service Continuous Improvement.

- de juin 2014 à juin 2016 : Digital Solutions Manager dans la DSI du siège

- Depuis juin 2016 : Digital'in : Consultant indépendant sénior dans la transition numérique des entreprises.

DIrecteur technique de l'agence Web Webirdy



Mes compétences :

CONSEIL

ITIL

INFORMATIQUE

INTERNET