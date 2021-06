Stéphane RADET

Ingénieur de formation, j’ai mené un parcours professionnel pendant 15 ans qui m’a donné l’opportunité de gérer des projets liés à la production informatique et d’exercer des activités de responsable de département.

Directeur informatique pendant 8 ans dans un groupe de Travaux-Publics, j’ai ensuite été missionné pour piloter un important projet d’infogérance chez ERDF.



Je suis actuellement en charge de mettre en place les bases de la gouvernance et du pilotage des sous-traitants de la DSI d’une société aéronautique.

Ce poste, à la frontière du contractuel et de l’opérationnel, me permet d’intervenir en tant que consultant sur différents projets pour le compte de TURBOMECA mais également au service de la DSI du Groupe SAFRAN.



Au fil de mon parcours j’ai développé et je conforte de solides compétences en :

- Pilotage de contrats de sous-traitance,

- Acheteur de prestations informatiques,

- Responsable de production et d’infogérance,

- Gestion de projet,

- Management d’équipes.





A ce stade mon projet professionnel peut prendre plusieurs formes :

- Evoluer dans un poste en lien entre les achats informatiques et l’opérationnel

- Prendre la responsabilité d’un département informatique ou d’une activité

- Manager des projets liés à l’infogérance ou la production informatique





Mes compétences :

Conduite de projets

Infogérance

Management d'équipe

Pilotage de contrats

Achats de prestations informatiques

Production informatique

Gouvernance

ITIL