Stephane ROBERT

Société dans laquelle Stéphane ROBERT consacre ses activités de R&D à l'étude de moyens techniques de mesure toujours plus performants, de prévention et traitement de la pollution de l'air intérieur.



La problématique de la qualité de l'air intérieur devient un sujet et une préoccupation majeure dans notre société. Les maladies respiratoires et chroniques sont en augmentation chaque année.



Dynamique et ambitieuse, la société WILLSMAT est tournée vers un avenir radieux en Europe, où latmosphère sera plus saine à la maison, au travail et dans les transports.



www.ecopref-air.com

www.vital-air.org



Nous croyons souvent à tort que la défense de notre santé et de notre environnement ne sont pas de notre ressort. Il faut savoir que notre modèle de vie a changé ces dernières années et que nous passons 80 % de notre temps à lintérieur de notre maison, de notre lieu de travail, dans les espaces clos ainsi que dans les transports très souvent mal ventilé.



Nous avons fait entrer, à notre insu, des produits polluants nos intérieurs, sans en mesurer les réels méfaits sur la santé, comme en atteste la hausse constante de nombreuses allergies.



Je fixe une obligation de résultat : contribuer à restaurer la qualité de lair intérieur afin de satisfaire notre besoin le plus vital : RESPIRER !



Stéphane Robert