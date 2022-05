Sonia GARNIER

Présentation de l’entreprise



J'ai crée GLM FASHION LE 1ER JUILLET 2011 avec un début d'activité le 15 septembre 2011.

L’atelier de confection travaille alors une large variété de produits Flous Haut de Gamme, Luxe.

Il réalise des articles femmes et enfants, de la lingerie, des robes floues et des hauts habillés mais aussi des robes de cocktail et robes de mariées, dans des matières souvent délicates qui demandent savoir-faire et rigueur.

Avec une équipe de 20 personnes, l’entreprise traite toute commande allant des collections, de la pièce unique, sur-mesure, aux petites et moyennes séries. Concernant les valeurs inculquées, la priorité est donnée au contact humain et à la convivialité tout en développant un professionnalisme certain, permettant de satisfaire ses clients. La réactivité et la souplesse sont ses points forts.





Une reconnaissance :



2013, GLM Fashion est sollicité pour réaliser les robes dessinées par Eric Tibusch pour les 12 finalistes de l’élection Miss France 2014. Une expérience source de fierté pour toute l’équipe, d’autant plus qu’elle a été reconduite pour l’élection 2015.

novembre 2015 : nous avons eu l'honneur de pouvoir développer et réaliser la robe de SHY'M pour les NRJ Music Awards.



Nouveauté 2016 : Nous avons ouvert notre bureau de créations aux particuliers pour toutes personnes voulant une robe unique , sur mesure et d'une grande qualité .



