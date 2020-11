Stéphane SEBILLE

Aujourd'hui Directeur Administratif et Financier dans le secteur de la Formation en l'Hôtellerie Restauration, mon parcours professionnel associe Contrôle de Gestion, structuration de services financiers, et Management financier de filiale française de groupes internationaux. Constamment en recherche d'amélioration et de progression, les résultats financiers s'en ressentent. Cette constance s'applique à mon parcours professionnel en terme de poste et de taille d'entreprise.



Ayant évolué et grandi professionnellement dans divers secteurs d'activité (Distribution, Medias, Services BtoB, Industrie, Formation), une de mes grandes forces est ma formidable capacité d'adaptation à un nouveau Business Model et aux spécificités propres de l'entreprise dans laquelle je travaille.



Riche de cette diversité de domaines d'activités, je les mets à profit pour enrichir votre organisation financière, vos systèmes d'information et de Reporting afin d'accompagner votre croissance.



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

Direction financière

Finance

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines