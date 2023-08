Depuis 2001, j'innove au sein de la société Valagro, Centre de Recherche et Développement dans la Chimie Verte.



Valagro est spécialisée dans la Valorisation de la biomasse et des co-produits industriels, en substituant les composés pétrochimiques par des molécules Bio-sourcées.



Les thématiques de recherche sont :



- La Chimie de la Lignocellulose,

- l'Oléochimie,

- les Bioplastiques,

- les Biopolymères.



J'ai su développer mes compétences techniques en travaillant au sein des différentes thématiques et ainsi évoluer en temps que Chef de Projet.



Aujourd'hui ma mission est double à Valagro:



- Technico-Commercial, pour développer, dans toutes les thématiques de R&D, le compte des prospects de Valagro (salon, phoning, B to B).



- Chef de Projet Chimie Verte



Les cadres de ma mission sont :



- Recherche de nouveaux partenaires industriels (B to B...)

- Emission de devis,

- Gestion de projet (de la réalisation technique au compte rendu),

- Gestion d'équipe,

- Mise en place et optimisation de process (jusqu'à la taille industrielle),

- Veille technologique,

- Réalisation de projets collaboratifs.



Retrouvez moi aussi sur link: https://www.linkedin.com/in/stéphane-soum-45586296



Mes compétences :

Injection plastique

Gestion de projet

Biomasse

Management

Ingénierie des processus

Chimie analytique

Caractérisation de la Biomasse

Caractérisation des matériaux

Extrusion Réactive

Extrusion

R&D

Extrusion Exctractive