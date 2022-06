Stephane STARSINBOX MARIAGE ET PHOTOBOOTH (DOMENICO)

Photographe de mariage depuis plus de 30 ans, je suis désormais basé en Vendée.



Depuis toutes ces années, plus de 130 couples m'ont fait confiance afin d'immortaliser leur histoire d'amour.



Pour les professionnels et les particuliers, je propose également à la location, des animations bornes photos pour tous types d'événements.



Avec chaque prestation reportage photo mariage :

- Toutes les photos du mariage dans une clé USB.

- Un livre photo 24 pages R/V offert à partir du forfait Or.

RDV pages "Les galeries photos mariages" pour découvrir les photos des mariages réalisés et "les tarifs mariages" pour connaître tous les forfaits mariage.



Avec chaque prestation borne photo :

- Le montage, démontage et la présence d'un animateur ou photographe pendant toute la location (sauf The face in box, Flash box, Photostar et Techno box).

- La conception de maquette élaborée pour la photo personnalisée.

- L'installation d'éclairages de studio photo ou d'éclairages LED pour optimiser la qualité des photos selon la configuration de l'événement.

- Limpression rapide des photos avec des imprimantes professionnelles.

- Des accessoires de déguisements originaux mise à disposition pour vos invités.

- Les photos de l'événement vous sont envoyées par we transfer quelques jours après celui-ci ou dans un clé USB pour un grand événement.



A PARTIR DU 1 NOVEMBRE 2019

LOCATION DE LA FLASH BOX AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



A PARTIR DU 1 NOVEMBRE 2019

LOCATION DE LA FACE IN BOX (WEB CAM PRO ET CANON REFLEX) AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



A PARTIR DU 1ER AVRIL 2019

LOCATION DE LA TECHNO BOX AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



A PARTIR DU 1ER MARS 2018

LOCATION DU PHOTOSTAR AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



A PARTIR DU 1ER FEVRIER 2017

LOCATION DU MIROIR PHOTO INTERACTIF AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



LA BORNE PHOTO NUMERIQUE AVEC PHOTOGRAPHE

Un photographe réalise les prises de vues photos pendant l'événement et les tirages des photos sur place.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement.

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



LA PHOTO VUE D'EN HAUT AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE..

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement.

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



LOCATION DE LA PHOTOBOX AUTOMATIQUE ET LES TIRAGES PHOTOS SUR PLACE.

- La photo personnalisée sur le thème de l'événement

- La photo pêle-mêle personnalisée sur le thème de l'événement.



N'hésitez pas à découvrir toutes nos photos et nos tarifs de locations pour les professionnels et les particuliers sur notre



Bonne journée et à bientôt.



Stéphane



Mes compétences :

Retouche d'images

QuarkXPress

Adobe InDesign CS6

Photographie

Graphisme print

Adobe Illustrator CS6

Illustration

Retouche photo

Adobe Photoshop CS6

Evénementiel

Prises de vues photos

Borne photo