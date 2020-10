Fort d'une expérience professionnelle et homme de terrain dans l'industrie dont 1 site classé SEVESO au sein de Dunlopillo, j'ai acquis et amélioré sans cesse un savoir-faire et un savoir être dans le domaine de la Qualité, la Sécurité et le Management.



J'ai opté pour une formation certifiante à IFOCOP comme Responsable Système QHSE pour augmenter mes compétences.



Je suis à la recherche d'une entreprise pour un stage de 3 mois pour allier théorie et pratique.