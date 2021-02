Stéphane TAVANT

Après 7 années passées dans l’industrie, principalement sur des missions de gestion de projet, développement et mise en service de système automatisés, je me suis redirigé vers la formation.

Ainsi, je mets mes compétences et mon expérience au service de ma société pour former nos collaborateurs.



Actuellement, mes tâches sont :

- Mise en place de programmes de formation, soit sous forme de supports de formation pour de nouvelles compétences et/ou technologies, soit sous forme de projets de formation, inspirés de l’industrie.

- Formation des collaborateurs sur de nouvelles compétences.

- Préparation des collaborateurs en vue d’un entretien ou d’une mission chez un client.

- Suivi et accompagnement des collaborateurs lors de leurs missions.



En marge de la formation, j’ai également à ma charge une partie du recrutement. Je m’occupe de qualifier les candidatures et de recevoir les candidats en entretien.





Mes compétences :

Assembleur

Automatisme

CAN

I2C

Informatique

Informatique industrielle

Instrumentation

Labview

Ladder

Microcontroleurs

Modbus

PCS7

Profibus

Siemens

Systèmes Embarqués