Stéphane THIA

Je travaille dans le décisionnel depuis les années 2000. Après avoir passé quelques années sur des projets d'ingénierie au forfait sur l'ensemble du cycle décisionnel (spécifications, modélisation, alimentation et restitution), je me suis orienté vers des missions en régie pour développer:

- mon réseau décisionnel (consultants, chefs de projet, éditeurs, chefs d'entreprises décisionnelles),

- mes compétences relationnelles (avant vente, gestion commerciale, gestion cliente),

tout en gardant à l'esprit qu'il faut en permanence effectuer de la veille technologique et sans cesse capitaliser.



Pour cela, je me base à la fois sur mes missions de gestion de projet, de conseil, de choix d'outils, de définition d'architectures décisionnelles, et à la fois sur l'expérience des consultants et autres experts rencontrés tout au long de mon activité professionnelle.



Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience professionnelle directement au service des clients. Sur le marché, je me différencie par une forte expérience de projets en mode forfait/régie et une forte réactivité fondée sur les professionnels de mon réseau (consultants et éditeurs).



RECOMMANDATIONS

******************

Mme PISICA Cristina - Présidente de la commision Analytics à l'USF & architecte SAP crisina.pisica@safrangroup.com

Mme TAM Winnie - Responsable du service Décisionnel, Risque et Support Investissement

winnie.tam@bpifrance.fr

M. SOUZEAU Eric - Responsable de Pôle décisionnel - KLEEGROUP

esouzeau@kleegroup.com

M. GOIFFON Sébastien - PDG GBANDSMITH

sebastien@gbandsmith.com

M. LEPRAT Pierre - Client Technical Professional, Social Business & Collaboration Solution, IBM France

pierre.leprat@fr.ibm.com

M. GRADEL Mario - Expert Informatica - 13 ans dexpérience

mjgradel@yahoo.fr

M. FOURNEL Christophe - Expert certifié Informatica

cfournel@data-inco.fr | www.data-inco.fr

M. DESVIGNES Yannick - Chef de projet (Banque de France)

yannick.desvignes@banque-france.fr

M. Gaël CHICHEREAU - Ministère de l'écologie

gael.chichereau@indre.gouv.fr

M. FORTIN Alexandre - Program Manager BUSINESS OBJECTS

alexandre.fortin@sap.com



CARRIERE PROFESSIONNELLE

************************

Société SAFRAN E&D: https://www.safran-electronics-defense.com/fr (Aujourd'hui)

Société OXYVIA: Freelance (Janvier 2009 - Décembre 2017)

Société KLEE : www.kleegroup.com (Octobre 2006 - Décembre 2008)

Société ARALYS : www.aralys.fr (septembre 2005 - septembre 2006),

Société ASTON / sqli : www.sqli.com (décembre 2003 - août 2005),

Société KLEE : www.kleegroup.com (mai 2000 - décembre2003)



FORMATIONS RECUES

***************************

- Formation Talend Open Studio, Formation Talend Integration Suite

- Formation SqlServeur 2005 Reporting Services

- Formation Qlikview utilisateur/avancée

- Formation Sunopsis v4

- Formation Informatica PowerCenter 7

- Formation Oracle 9i DBA

- Formation ASP

- Formation Cognos Impromptu / Powerplay

- Formation Cognos Business Intelligence Life Cycle



EXPERTISES TECHNIQUES

**********************

- SAP Business Objects 5, 6, XI, Bi4

- SAP Hana

- MICROSOFT Power BI

- IBM Cognos

- DIGDASH

- INFORMATICA : Powermart v.5, Powercenter v.7, v.8.5, v9

- PENTAHO Data Integrator v2.5

- TALEND v3.2, v7.3

- DATASTAGE 11



Mes autres compétences :

- Architecture Décisionnelle

- Gestion de projet

- DataViz

- SAP Analytics Cloud

- Sybase ASE, IQ

- Oracle

- Qlikview